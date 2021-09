Ripresa ad Asseminello

14 set 2021

+ -

I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare la settimana che porterà alla gara all’Olimpico contro la Lazio (domenica 19, ore 18). Due i gruppi all’interno della seduta odierna, supervisionata dal preparatore atletico Mauro Baldus. I calciatori maggiormente impiegati nell’ultimo match hanno svolto delle esercitazioni di scarico in palestra; per tutti gli altri sessione di lavoro aerobico in campo.

Personalizzato per Diego Godin, Leonardo Pavoletti, Kevin Strootman e Sebastian Walukiewicz.