POST-GARA 🎙️

12 set 2021

+ -

Non è bastata l'ennesima rete, la solita prova da leader e un'instancabile ricerca di gol e giocate. Joao Pedro commenta così il 2-3 contro il Genoa.

REAGIRE SUBITO

"C'è grande amarezza per il calo nella ripresa e la conseguente sconfitta: dispiace perché eravamo partiti molto bene portando la partita dalla nostra; dovremo essere bravi a reagire lavorando sulle cose che non hanno funzionando e spingendo sui fattori positivi di oggi. In Serie A non puoi concederti pause: non basta fare un tempo bene, ci sono avversari che alla minima disattenzione ti puniscono. Bisogna trarre insegnamento perché in casa non possiamo permetterci di concedere punti, men che meno in giornate come oggi e contro rivali del nostro rango".

L'INTESA CON KEITA

"Keita è un giocatore forte e intelligente, un ragazzo serio con la giusta mentalità, si è fatto trovare pronto nel momento in cui Pavoletti purtroppo ha dovuto dare forfait. Può darci tanto e oggi lo ha dimostrato. Nel gruppo c'è molta delusione, reagiamo anche con la forza della nostra gente che anche ci ha trasmesso ,la sua carica”.