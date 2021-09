SALA STAMPA 🎙️

12 set 2021

Un buon Cagliari per circa un'ora, poi il forte ritorno del Genoa e un risultato sin troppo crudele per la squadra di Leonardo Semplici. Il tecnico a fine gara spiega: “Avevamo tante assenze, alcuni giocatori non erano nelle migliori condizioni, i nazionali sono rientrati dal Sud America soltanto ieri; anche chi è subentrato aveva nelle gambe troppe partite e pochi allenamenti, non ha potuto dare il consueto apporto. La formazione è stata dettata dalla situazione contingente. Aggiungiamoci che ho dovuto rinunciare in partenza anche a Pavoletti, bloccato all’ultimo da una lombalgia, e nel corso della partita si è fatto male Walukiewicz (fastidio alla caviglia sinistra): ho dovuto inserire Caceres, che era alla prima gara con noi. Sicuramente è una sconfitta amara per come è maturata”.

OTTIMO APPROCCIO

“Per 60 minuti si è visto un buon Cagliari, l'approccio è stato ottimo, sino al 2-1 avevamo fatto la partita che avevamo preparato, contro un avversario di valore. Non credo ci sia stata presunzione, questi sono ragazzi di grande umiltà. Dispiace perché abbiamo commesso alcuni errori che hanno condizionato il risultato finale: Destro sul primo gol del Genoa è stato bravo, ma c'è stata un po' di disattenzione da parte nostra. Alla fine si è fatta sentire anche un pizzico di stanchezza. Abbiamo anche avuto l'occasione per pareggiarla, purtroppo non l'abbiamo sfruttata”.

SI RIPARTE SUBITO

“Questo è un momento particolare, sono contento che sia finito il mercato, da martedì avrò a disposizione tutti i ragazzi per lavorare al meglio. Dobbiamo continuare con fiducia nelle nostre possibilità, cercando di migliorare quegli aspetti che oggi hanno compromesso la gara e creare la mentalità giusta per arrivare al nostro obiettivo”.