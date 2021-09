SALA STAMPA 🎙️

11 set 2021

+ -

Alla vigilia della gara di campionato contro il Genoa all'Unipol Domus, Leonardo Semplici fa la conta dei giocatori disponibili: “Cragno e Ceppitelli sono recuperati, Godin non ci sarà. Per gli altri uruguayani valuteremo le loro condizioni, anche se vedo difficile un eventuale impiego dall'inizio. Abbiamo un problema con Strootman. Keita sarà della partita, vedremo se dall'inizio o a partita in corso. Siamo contenti che sia arrivato, la sua presenza ci permette di avere più soluzioni offensive”.

MIGLIORARE L'EQUILIBRIO

“Abbiamo rivisto i gol subiti, dobbiamo migliorare ed evitare certi errori. Continuiamo sulla nostra crescita, alla ricerca di un equilibrio che ci consenta di essere propositivi e costruire più occasioni da gol”.

UNA NUOVA MENTALITÀ

“Le caratteristiche dei giocatori ci permettono di variare i moduli anche all'interno della partita. Quel che vogliamo cambiare è la mentalità, trovare quella grinta, determinazione e modo di stare in campo per fare un buon campionato e toglierci le nostre soddisfazioni”.

OCCHIO AL GENOA

“Hanno fatto un buon mercato, sono una squadra che ha valori, con un allenatore preparato. Per noi sarà una partita difficile come tutte in Serie A. Ci siamo preparati bene, anche se nella prima settimana di allenamento a causa delle tante assenze ci siamo focalizzati più che altro sull'aspetto fisico".

LA PAUSA PER LE NAZIONALI

“Squadre come la nostra sono oggettivamente penalizzate, abbiamo quattro giocatori che sono rientrati dal Sud America in pratica a 24 ore dalla gara: ad un dispendio notevole di energie vanno aggiunte le fatiche di un viaggio lunghissimo. Una situazione da migliorare in Italia, ma non dobbiamo pensare a questo: concentriamoci sulla partita di domani, abbiamo una ottima rosa, chi giocherà farà una grande partita”.