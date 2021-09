Cagliari-Genoa, numeri e curiosità

11 set 2021

+ -

Sfida tutta rossoblù alle 15 di domenica all’Unipol Domus, dove i ragazzi di Leonardo Semplici ospitano il Genoa dell’ex Davide Ballardini.

I PRECEDENTI

L’ultima sfida in Sardegna è l’ultima della scorsa stagione, vinta dal Genoa per 1-0 dopo che nelle precedenti 8 sfide il Cagliari aveva sempre segnato (media 2.25). Il Cagliari non è mai rimasto all’asciutto contro il Genoa in casa per due gare di fila. Sarà la quinta volta che il match arriva dopo la sosta per le Nazionali: bilancio di 2 vittorie sarde, un pareggio e un successo ligure.

Il pareggio è arrivato solo una volta nelle ultime 14 sfide (9 vittorie Cagliari), l’1-1 del novembre 2014. Il Genoa non ha mai vinto due volte di fila in Sardegna.

USARE LA TESTA

I rossoblù sono una delle sei squadre ad aver già trovato il gol di testa in questo campionato, mentre il Genoa è quella che ne ha subiti di più in questo modo (tre).

PERICOLO APPROCCIO

La squadra di Semplici è una delle sei squadre ad aver già trovato il gol di testa in questo campionato, mentre il Genoa è quella che ne ha subiti di più in questo modo (tre).

PAVOLETTI E STROOTMAN, GLI EX

Il livornese ha giocato 44 partite e segnato 23 gol con la maglia del Genoa in Serie A: contro la sua ex squadra ha realizzato due reti nel torneo, inclusa una nell’ultima sfida in ordine di tempo, nel maggio 2019. Nessun giocatore ha effettuato più conclusioni del “Pavo” in questa Serie A finora senza trovare il gol (sette). L’olandese ha all’attivo 18 presenze e 4 assist nella scorsa stagione in maglia genoana.

MARIN ISPIRATORE

Razvan Marin è il giocatore che ha creato più occasioni da gol nelle prime due giornate di questa Serie A (10).

JOAO-GENOA, DOLCE SAPORE

João Pedro ha realizzato due gol e fornito un assist nelle prime due partite di questo campionato; l’attaccante brasiliano ha segnato tre reti contro il Genoa in Serie A, tutte in Sardegna.

GLI ALLENATORI

Leonardo Semplici ha un bilancio in parità nelle sfide contro il Genoa in Serie A da allenatore (1V, 4N, 1P): l'unica sconfitta però è arrivata alla guida del Cagliari nel maggio 2021. Davide Ballardini è imbattuto nelle sfide contro Leonardo Semplici in Serie A (1V, 1N) e non ha mai pareggiato contro il Cagliari in Serie A (6V, 3P), vincendo tutte le ultime quattro sfide nel massimo campionato.