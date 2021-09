Verso il Genoa

10 set 2021

Meno di quarantotto ore a Cagliari-Genoa, match del terzo turno del campionato di Serie A, in programma all’Unipol Domus domenica 12 settembre, ore 15 (qui le info sui biglietti). La squadra è scesa in campo questo pomeriggio per proseguire la preparazione alla gara: la seduta è inizia con una fase di attivazione tecnica, accompagnata da esercitazioni tattiche su sviluppi offensivi. In chiusura una partitella giocata su campo ridotto, partendo da situazioni di palla inattiva a favore.

In attesa del rientro alla base dei quattro uruguaiani, si è allenato regolarmente con la squadra Razvan Marin, di nuovo ad Asseminello dopo gli impegni con la Nazionale della Romania. In gruppo Luca Ceppitelli e Alessio Cragno.Lavoro personalizzato per Kevin Strootman, che deve smaltire una contusione alla coscia sinistra riportata in allenamento. Terapie per Damir Ceter: l’attaccate colombiano è ai box per una distrazione di primo grado al polpaccio destro.

Mister Semplici presenterà domani – sabato 11 settembre – la gara ai media: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club (ore 14). La squadra si allenerà nuovamente al pomeriggio.