I nazionali rossoblù

10 set 2021

+ -

Rossoblù protagonisti nella partita vinta all’ultimo minuto dall’Uruguay contro l’Ecuador, valida per le qualificazioni a Qatar 2022.

L’Uruguay ha avuto la meglio sull’Ecuador per 1-0 con la rete al 92’ di Gaston Pereiro, entrato in campo a 10 minuti dal termine e subito decisivo. Un gol interamente a tinte rossoblù: a fornirgli l’assist, infatti, è stato Nahitan Nandez, impiegato per tutti i novanta minuti. Per Gaston Pereiro si tratta della quinta realizzazione con la maglia Celeste. Tre punti fondamentali che permettono ai ragazzi di Oscar Washington Tabarez di superare lo stesso Ecuador nella classifica del raggruppamento e agguantare la terza posizione con 15 punti.

Uno 0-0 che cambia poco in classifica tra Romania e Macedonia del Nord in quel di Skopje. Razvan Marin, entrato al 63’ al posto di Nedelcu, ha provato a dare dinamicità e gamba alla Romania, trovando però di fronte una squadra bloccata e attenta difensivamente. Con questo pareggio Marin e compagni si confermano terzi in classifica nel gruppo J con 10 punti, dietro Germania (15) e Armenia (11).