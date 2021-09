Cagliari-Genoa, prosegue la vendita dei biglietti

09 set 2021

+ -

Cresce l’attesa per il match di domenica: all’Unipol Domus i rossoblù sfideranno il Genoa, terza gara stagionale del campionato di Serie A 2021-22, in programma alle ore 15. Prosegue la vendita dei tagliandi per l’incontro: a disposizione dei tifosi il ticket service di piazza L’Unione Sarda, aperto anche il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (chiuso la domenica). I biglietti possono essere acquistati anche online sul circuito TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate (consulta la lista).

Sono previste riduzioni per gli abbonati 2019/20 con voucher; gli U12 possono entrare in tutti i settori dello stadio a 10€ (promozione valida sino ad esaurimento posti).

L’accesso all’Unipol Domus sarà consentito esclusivamente presentando il proprio green pass (le info su come ottenerlo): il vincolo riguarda solo i maggiori di 12 anni. I tifosi sono inviati a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.