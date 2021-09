Forza e partitelle

08 set 2021

+ -

I rossoblù sono scesi in campo questa mattina ad Asseminello: continua la preparazione alla gara contro il Genoa in programma domenica 12 all’Unipol Domus, ore 15 (in vendita i biglietti). Presente alla seduta odierna il presidente Tommaso Giulini, che ha assistito da bordocampo alle varie fasi dell’allenamento.

Agli ordini di mister Semplici e del suo staff, la squadra ha eseguito inizialmente degli esercizi di attivazione, per poi concentrarsi su dei lavori specifici di forza. Ultima parte della sessione dedicata ad una serie di partitelle giocate su campo ridotto.

Prime corse in rossoblù per il neo acquisto Raoul Bellanova, arrivato questa mattina al Centro sportivo assieme ad Andrea Carboni dopo gli impegni con l’U21: i due calciatori hanno svolto un lavoro di scarico. In gruppo Nicolò Cavuoti, di nuovo alla base dopo le amichevoli con la selezione azzurra U19. Hanno proseguito il personalizzato Luca Ceppitelli e Alessio Cragno.

Giovedì è stato fissato un nuovo allenamento, sempre al mattino.