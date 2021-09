Buon compleanno, Dalbert!

08 set 2021

A tutto sprint sulla fascia sinistra: Dalbert Henrique Chagas Estevao, per tutti semplicemente Dalbert, in questi suoi primi mesi in rossoblù ha già fatto capire di che pasta è fatto. Al Cagliari dallo scorso luglio, il laterale brasiliano è arrivato nell’Isola con le idee chiare: voglia di far bene, contribuire agli obiettivi della squadra, rendendosi utile sia in fase di spinta che di interdizione, grazie alle sue qualità tecniche e fisiche. A facilitarne il compito l’inserimento immediato in un gruppo sano, che lo ha accolto in famiglia con in testa il capitano e connazionale Joao Pedro.

Oggi Dalbert compie 28 anni: buon compleanno da tutto il Cagliari Calcio!