I nazionali rossoblù

07 set 2021

Si è conclusa un’altra tornata di impegni internazionali per i rossoblù in campo con le rispettive selezioni giovanili. Novanta minuti da titolare per Raoul Bellanova con l’Under 21 nella gara vinta per 1-0 contro il Montenegro a Vicenza, valida per le qualificazioni al campionato europeo di categoria. Il nuovo acquisto rossoblù ha agito come terzino destro nella difesa a 4, garantendo una spinta costante e realizzando l’assist per il gol-vittoria di Colombo. Si tratta della nona presenza con gli Azzurrini per il classe 2000 di Rho.



Nicolò Cavuoti protagonista con l’Under 19 vittoriosa per 3-0 contro l’Olanda. Da una sua punizione al 78’ è nato il gol di Coppola che ha chiuso i conti. Più sfortunati invece i ragazzi dell’U18, sconfitti 5-0 dai pari età olandesi: 15 i minuti a disposizione di Michele Masala, entrato a risultato ormai compromesso.



Impegnata contro la rappresentativa olandese anche la Moldavia U21 di Iurie Iovu, utilizzato come difensore centrale per l’intera partita, terminata con la vittoria degli Orange. In campo per tutti i novanta minuti Sebastian Walukiewicz in Polonia-Israele U21, conclusa con il risultato di 2-1 per gli ospiti.