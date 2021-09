07 set 2021

Lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblù, impegnati questa mattina al Centro sportivo di Assemini nella ripresa degli allenamenti: inizia così la settimana che porterà il Cagliari alla gara di domenica contro il Genoa, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2021-22, in programma alla Unipol Domus alle ore 15 (biglietti in vendita nel ticket service di Piazza L’Unione Sarda, nelle ricevitorie autorizzate e online).

Senza i calciatori convocati nelle rispettive Nazionali, la seduta odierna è cominciata con degli esercizi di attivazione tecnica: a seguire lavoro metabolico e una serie di giochi di posizione, accompagnati dalla corsa. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Alessio Cragno.

La squadra si allenerà nuovamente domani al mattino.