I nazionali rossoblù

06 set 2021

Due vittorie su due per i quattro rossoblù impegnati ieri con le rispettive nazionali nelle gare valide per le qualificazioni a Qatar 2022.

Razvan Marin è stato schierato titolare in Romania-Lichtenstein, giocata a Bucarest. Successo agevole per i padroni di casa, 2-0, e buona prova del centrocampista del Cagliari, rimasto in campo per tutto l’incontro. La Romania grazie a questa vittoria sale al terzo posto del gruppo J con 9 punti, alle spalle della capolista Germania (12) e dell’Armenia (10). Prossimo impegno: mercoledì a Skopje contro la Macedonia del Nord.

Tre punti fondamentali sulla strada per il Qatar anche quelli colti dall’Uruguay di Oscar Washington Tabarez, che ha superato 4-2 la Bolivia a Montevideo. Ancora titolari Nahitan Nandez e Diego Godin, il primo in campo per 90’, mentre il capitano all’84’ ha lasciato il posto ad Araujo. Nel finale di partita c’è stato anche spazio per Gaston Pereiro, in campo al posto di De Arrascaeta. Pochi minuti nei quali il numero 20 rossoblù è riuscito a mettersi in luce con un assist spettacolare, non sfruttato da Alvarez Martinez.

Nel primo tempo ha sfiorato il gol Nandez, liberatosi alla conclusione dopo una bella azione personale, ma il portiere boliviano Lampe ha neutralizzato il tiro.

Con questi 3 punti, la Celeste tocca quota 12 e conquista il quarto posto della classifica del raggruppamento, che vale la qualificazione diretta a Qatar 2022. Importantissimo il prossimo match di Montevideo, nella notte tra giovedì e venerdì, quando allo stadio “Centenario” scenderà l’Ecuador, attualmente terzo con un punto di vantaggio rispetto agli uomini di Tabarez.