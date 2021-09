Sabato in campo

04 set 2021

Si è chiusa una settimana di lavoro per i rossoblù, in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali - tra cui Martin Caceres, aggregato ora alla selezione uruguaiana - la seduta odierna è cominciata con degli esercizi di attivazione. Agli ordini di mister Semplici e del suo staff, la squadra ha quindi svolto dei lavori atletici dedicati allo sviluppo della forza. A chiudere una serie di partitelle giocate su campo ridotto.

Dall’infermeria: lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, ha proseguito le terapie Alessio Cragno.

La ripresa degli allenamenti è programmata per martedì, quando il Cagliari si ritroverà ad Asseminello al mattino in vista della gara di domenica 12 settembre all’Unipol Domus contro il Genoa (biglietti in vendita).