I biglietti per Cagliari-Genoa

04 set 2021

Comincia la vendita dei biglietti per Cagliari-Genoa, 3ª giornata di Serie A, in programma domenica 12 settembre (ore 15) all’Unipol Domus. I tagliandi possono essere acquistati online sul circuito TicketOne (dalle ore 10 di sabato 4) e, da lunedì 6, anche presso il ticket service di Piazza L’Unione Sarda e nelle ricevitorie autorizzate (consulta la lista).

Curve a 25€, Distinti a partire da 30€, Tribuna da 80€. Previste riduzioni per gli abbonati 2019/20 con voucher, sempre attivata la promo per gli Under 12 (ingresso a 10€, fino ad esaurimento posti). Tutti dettagli su prezzi e promozioni nella sezione dedicata.

Si ricorda che l’accesso all’Unipol Domus sarà possibile solo presentando il proprio green pass (le info su come ottenerlo). Il vincolo è da considerarsi per i maggiori di 12 anni. Si invitano i tifosi a leggere le informazioni riportate qui prima di procedere all’acquisto.