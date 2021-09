I nazionali rossoblù

03 set 2021

Sette giocatori rossoblù sono scesi in campo tra ieri e oggi nei rispettivi impegni internazionali.

Andrea Carboni ha esordito nell’Under 21 nella gara contro il Lussemburgo giocata ad Empoli, valida per le qualificazioni al campionato europeo di categoria. 90’ da titolare, al centro di una difesa a quattro: un buon esordio, in una partita vinta agevolmente dall’Italia col risultato di 3-0. Anche Raoul Bellanova è stato impiegato dal primo minuto, posizionato come esterno di destro. Nel finale di partita ha lasciato il posto a Ferrarini. Per Bellanova, è l’ottavo gettone di presenza con l’Under 21. Gli Azzurrini torneranno in campo martedì 7 a Vicenza contro il Montenegro nel secondo impegno in calendario per le qualificazioni.

Poco più di un quarto d’ora ma di qualità per Razvan Marin in Islanda-Romania 0-2, gruppo J delle eliminatorie per il Mondiale 2022: il numero 8 del Cagliari, subentrato al 76’ a Man, con un intelligente tocco in verticale ha fornito l’assist per il raddoppio rumeno siglato da Stanciu. La Romania è quarta nel suo raggruppamento con 6 punti: in testa c’è l’Armenia a 10 punti, seguita da Germania con 9 e Macedonia del Nord a 7. Il prossimo impegno per la Romania è fissato per domenica 5 settembre a Bucarest, avversario il Liechtenstein.

Nel girone di qualificazione sudamericano, l’Uruguay ha colto un pareggio esterno, 1-1, a Lima sul campo del Perù. I due rossoblù Diego Godin e Nahitan Nandez hanno giocato per 90’: il primo come di consueto ha comandato la difesa della Celeste, dedicandosi soprattutto alla marcatura di Pablo Guerrero, mentre Nahitan si è disimpegnato nel ruolo di terzino destro e nel finale è anche andato vicino a segnare un gran gol. Con questo punto, la squadra guidata da Oscar Washington Tabarez sale a quota 9, quarto posto in classifica a pari punti con la Colombia. Comanda il Brasile a punteggio pieno con 21, quindi Argentina con 15, Ecuador a 12. Adesso l’Uruguay ospiterà la Bolivia lunedì a Montevideo.

Impegno di qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21 per Sebastian Walukiewicz con la Polonia. Capitano della sua squadra, il difensore rossoblù ha giocato nell’inedito ruolo di centrocampista e ha contribuito alla vittoria dei polacchi per 2-0 sul terreno della Lettonia; per la Polonia era il debutto nel girone, martedì match casalingo a Lublin contro Israele.

Nicolò Cavuoti ha giocato l’ultimo spezzone di gara nella sconfitta, dell’Italia Under 19 a Birmingham in un’amichevole contro l’Inghilterra, vinta 2-0 dai padroni di casa. Il centrocampista rossoblù ha rilevato il compagno Casadei. L’Italia lunedì affronterà l’Olanda a Katwijk in un altro test amichevole.