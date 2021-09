Il Cagliari Calcio nell’EFDN

02 set 2021

UN MEZZO CRUCIALE EFDN è una vera e propria rete sociale che funge da strumento per sostenere, agevolare e sviluppare iniziative fondamentali per le comunità, che trovano nello sport e nel calcio in particolare un motore determinante. Programmazione comunitaria, accessibilità degli stadi, attuazione di pratiche ecocompatibili e sostenibili a 360 gradi, efficaci gestioni delle relazioni tra persone, tifosi e appassionati in generale. E ancora: migliorare la salute degli individui in un contesto collettivo, combattere quotidianamente il razzismo e ogni altra forma di discriminazione, promuovere l’inclusione di tutti abbattendo le barriere grazie a istruzione, condivisione ed esempi virtuosi. Imporre e imporsi stili di vita e di lavoro sostenibili. Sono alcuni degli obiettivi che l’EFDN e i suoi membri si pongono per crescere insieme in modo organico all’interno del mondo in cui operano.

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’ingresso nell’EFDN (European Football for Development Network), organizzazione internazionale che vanta al suo interno oltre 100 tra club professionistici, leghe e federazioni di 29 paesi europei, accomunati da partnership strategiche e dall’impegno profuso in vari ambiti e a tutti i livelli per quanto concerne la propria responsabilità sociale.

SOSTEGNO RECIPROCO

Il Cagliari Calcio, come gli altri membri dell’EFDN, troverà quindi al suo interno un cruciale bagaglio di esperienze a livello europeo per migliorare la qualità e l'efficienza del calcio nazionale e locale in termini di iniziative di sviluppo. Questo avverrà grazie ai programmi di scambio europei dedicati alle persone, alle conferenze internazionali per condividere le migliori pratiche, alla piattaforma di apprendimento online dell’EFDN e allo sviluppo di programmi della comunità europea per i club membri.

L’IMPEGNO DEL CLUB

L’ingresso nell’EFDN rappresenta un ulteriore tassello all’interno di un percorso intrapreso negli anni, fino ad arrivare alla recente esplicitazione di un vero e proprio manifesto qual è #BeAsOne. Una forte, chiara dichiarazione di intenti inerente l’impegno del Cagliari Calcio in fatto di Corporate Social Responsibility, concretizzato con i numerosi progetti avviati e sviluppati insieme alla Fondazione “Carlo Enrico Giulini” e ai vari partner. “Siamo una cosa sola”, la filosofia guida per i progetti e le sinergie che sempre più caratterizzeranno ogni area del Club, all’insegna di capisaldi come Uguaglianza, Inclusione, Sostenibilità. "Love", contro ogni barriera e discriminazione nei confronti di qualsiasi categoria; "Think" per pensare ad una società e un mondo sempre più inclusivo; "Move" per l'attenzione ai temi della sostenibilità in senso lato.

Il mondo che ci circonda chiede a ciascuno di fare la sua parte. Il Cagliari Calcio continua a rispondere presente.