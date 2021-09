INTERVISTA 🎙️ | VIDEO

02 set 2021

+ -

Il nuovo attaccante rossoblù Keita Baldé si presenta ai tifosi in un’intervista esclusiva ai canali del Club.

“Inizia un’avventura importante per me, a livello personale e professionale. Mi ha convinto l’interessamento del presidente, da subito molto forte. Non potevo dire di no. Sono il primo senegalese al Cagliari e questo mi rende orgoglioso, porterò il Cagliari in Senegal. Conosco bene la Serie A, posso ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, ciò che conta è il bene della squadra”.