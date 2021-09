Le operazioni di mercato

01 set 2021

Di seguito un riepilogo di tutti i movimenti di mercato realizzati, in entrata e in uscita, in occasione della sessione di mercato estiva 2021-22.

OPERAZIONI IN ENTRATA

Giorgio ALTARE – Acquisizione definitiva dal Genoa

Noah ÅSTRAND JOHN – Acquisizione temporanea con diritto di riscatto dall’Hammarby IF *

Keita BALDÉ – Acquisizione definitiva dal Monaco

Raoul BELLANOVA – Acquisizione temporanea con diritto di riscatto dal Bordeaux

Martín CÁCERES – Acquisizione a titolo definitivo (svincolato)

DALBERT – Acquisizione temporanea con diritto di riscatto dall’Inter

Alberto GRASSI – Acquisizione temporanea con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive dal Parma

Eldin LOLIC – Acquisizione a titolo definitivo (svincolato) *

Adam OBERT – Acquisizione a titolo definitivo (svincolato) *

Boris RADUNOVIĆ – Acquisizione definitiva dall’Atalanta

Kevin STROOTMAN – Acquisizione temporanea con opzione di rinnovo per la stagione 2022-23 dall’Olympique Marsiglia

(*) In forza alla Primavera

OPERAZIONI IN USCITA

Roberto BIANCU – Cessione temporanea all’Olbia

Salvatore BOCCIA – Cessione temporanea all’Olbia

Filip BRADARIC – Cessione definitiva all’Al-Ahli Saudi FC

Fabrizio CALIGARA – Cessione temporanea con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive all’Ascoli

Alberto CERRI – Cessione temporanea al Como

Giuseppe CIOCCI – Cessione temporanea all’Olbia

Gianluca CONTINI – Cessione temporanea al Legnago

Francesco CUSUMANO – Cessione temporanea alla Vis Pesaro

Kiril DESPODOV – Cessione definitiva al Ludogorets

Luca GAGLIANO – Cessione temporanea all’Avellino

Nunzio LELLA – Cessione temporanea all’Olbia

Zito LUVUMBO – Cessione temporanea al Como

Federico MARIGOSU – Cessione temporanea al Grosseto

Senna MIANGUE – Cessione temporanea con diritto di riscatto al Cercle Brugge

Simone PINNA – Cessione definitiva all’Olbia

Giovanni SIMEONE – Cessione temporanea con diritto di riscatto all’Hellas Verona

Mattéo TRAMONI – Cessione temporanea con diritto di riscatto al Brescia

AlessandroTRIPALDELLI – Cessione temporanea con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive alla Spal

Guglielmo VICARIO – Cessione temporanea con diritto di riscatto all’Empoli