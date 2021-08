Pinna all'Olbia

31 ago 2021

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Simone Pinna che si trasferisce all’Olbia a titolo definitivo.

Classe 1997, cresciuto nel Settore giovanile rossoblù, ha fatto il suo esordio in prima squadra il 25 agosto 2019 in Cagliari-Brescia. Ha collezionato 107 gare con l’Olbia per poi giocare tra le fila di Empoli e Ascoli in B. Per il giovane difensore ora un ritorno in Gallura con la possibilità di trovare continuità di rendimento e continuare la sua maturazione calcistica.

Buon proseguimento di carriera, Simone.