POST GARA 🎙️

29 ago 2021

Un fastidio alla schiena, causato da una botta, lo ha tolto anzitempo da Milan-Cagliari. Luca Ceppitelli ha lottato al "Meazza" e dopo la sfida analizza quanto fatto insieme al gruppo rossoblù.

POCO EQUILIBRIO

"Sapevamo che il Milan avrebbe rappresentato un ostacolo molto tosto. Dovevamo soffrire, l'abbiamo fatto, non penso che si debba buttare via tutto e anzi ci sono anche dei segnali incoraggianti sui quali lavorare, dai quali ripartire e ritrovare fiducia. Ci è mancato un po' di equilibrio in alcuni frangenti e il Milan ci ha puniti. Siamo una squadra che ha qualità per giocarsela, è chiaro che bisogna cercare di essere sempre al top e migliorare in quegli aspetti dove ancora pecchiamo".

AL LAVORO CON FIDUCIA

"Siamo stati bravi a creare anche dei pericoli al Milan. Contro questo genere di avversari non puoi permetterti di sbilanciarti tanto, di farti trovare impreparato tra le linee dove poi vieni chiaramente puntato. E allora è difficile recuperare".