SALA STAMPA 🎙️

29 ago 2021

Cagliari sconfitto a San Siro dal Milan, ma il punteggio penalizza sin troppo la squadra rossoblù. Opinione condivisa anche dal mister Leonardo Semplici: “Credo che la squadra abbia tenuto bene il campo, gli episodi ci sono andati un po' tutti contro. Dispiace per il secondo gol, arrivato su un tiro deviato in modo fortuito, perché arrivato subito dopo aver trovato il gol del pareggio; il terzo è nato da un nostro errore, siamo andati in pressione coi centrocampisti centrali e ci hanno bucato. A quel punto ci siamo un po' demoralizzati e questo non deve accadere, ma non ci siamo mai disuniti; penso che se la partita fosse rimasta maggiormente in equilibrio, avremmo potuto fare una partita ancora migliore. Diamo però i meriti al Milan, che è una grande squadra”.

PRINCIPIO E MENTALITA'

“Vorrei provare a portare una mentalità più aggressiva e positiva rispetto all'anno scorso, che ci permetta di fare la partita in certi frangenti anche contro squadre come il Milan. Sto cercando di trasmettere quest'idea, stiamo facendo cose buone, mi auguro che arrivino anche i risultati, sicuramente dobbiamo tutti fare qualcosa di più. Stiamo provando in partita i due moduli che sviluppiamo in allenamento. La squadra è ancora da completare, ma ritengo importante che al di là del sistema di gioco restino il principio e la mentalità”.