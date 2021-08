SALA STAMPA 🎙️

28 ago 2021

+ -

Compito non semplice, quello che attende il Cagliari domani a San Siro: ottenere punti contro la corazzata Milan, una delle squadre più forti del campionato, partita col botto dopo aver sbancato Marassi all'esordio. Il mister rossoblù Leonardo Semplici ha fiducia nella sua squadra: “Troviamo un avversario di grande valore, che ha svolto un mercato importante, costruita per certi obiettivi e che conta da anni sullo stesso staff tecnico. Metteremo in campo la nostra qualità e la voglia di fare risultato, consapevoli del nostro valore e fiduciosi di fare una bella gara”.

LAVORO IN FUNZIONE DELLA PARTITA

“Siamo ancora un po' in costruzione, ma la condizione fisica è buona. Abbiamo lavorato tanto in questo mese di preparazione, siamo a buon punto; questa settimana ci siamo concentrati soprattutto sulla fase di non possesso perché spero di non rivedere più gli errori commessi lunedì contro lo Spezia. Si è lavorato in funzione della partita di domani”.

FIDUCIA IN BORIS

“Radunovic è un ragazzo di grande prospettiva, abbiamo fiducia e siamo convinti che possa far bene. Dispiace per Alessio, fermato da un problema muscolare, speriamo di poterlo recuperare dopo la sosta”. Verrà con noi a Milano il giovane portiere Fusco; seguiamo con attenzione i ragazzi della Primavera, oltre a Cavuoti ci sono altri elementi che stiamo monitorando”.

CARBONI IN AZZURRO

“Siamo molto contenti per la convocazione di Carboni in Under 21. Quando sono arrivato l'anno scorso, giocava con la Primavera, poi ho deciso di buttarlo dentro nella sfida di San Siro contro l'Inter e non è più uscito di squadra. Si è guadagnato l'azzurro con grandi prestazioni, lo staff, la Società e lui stesso sono orgogliosi del suo percorso”.