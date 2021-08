Focus tattico

27 ago 2021

Antivigilia di gara all’Unipol Domus per il Cagliari, che prosegue così la preparazione al match contro il Milan, posticipo serale della seconda giornata di campionato (domenica 29 agosto, ore 20.45, diretta Dazn).

Agli ordini di mister Semplici la squadra è scesa in campo questa mattina per una seduta incentrata principalmente sulla tattica. Dopo l’attivazione, i calciatori hanno svolto infatti una serie di esercitazioni sulla fase difensiva e in chiusura una sessione di palle inattive a favore e contro, in funzione della partita.

Domani mattina, sabato 28 agosto, è in programma un nuovo allenamento, al termine mister Semplici presenterà la gara ai media (ore 13.15). La squadra partirà alla volta di Milano nel pomeriggio.