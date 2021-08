Lavoro tattico all’Unipol Domus

25 ago 2021

Allenamento all’Unipol Domus per i rossoblù in vista della prossima gara di campionato, in programma domenica 29 agosto al "Meazza" di Milano. La squadra è scesa in campo questo pomeriggio agli ordini di mister Semplici per svolgere una seduta tecnico-tattica.

La sessione è iniziata con un riscaldamento a torelli, poi lavoro a reparti ed esercitazioni sul possesso palla. Ultima parte della seduta interamente dedicata alla tattica, con focus sulla fase difensiva.

Dall’infermeria: riposo e terapie per Alessio Cragno. Il portiere si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al muscolo ileopsoas della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente dallo staff medico del Club.

Prima dell’allenamento di oggi l’arbitro Antonio Giua ha tenuto il consueto incontro formativo, organizzato dalla Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B, per spiegare a dirigenti, staff tecnico e calciatori della prima squadra i nuovi aspetti regolamentari, chiarire eventuali dubbi grazie al supporto di slide e video.

La squadra si ritroverà domani, giovedì 26 agosto, per una nuova seduta fissata al mattino.