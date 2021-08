Deiola sino al 2024

24 ago 2021

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alessandro Deiola: il calciatore ha firmato un nuovo accordo che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2024.

Dall’emozione di entrare a far parte del vivaio rossoblù al sogno di arrivare in prima squadra: sacrificio, grinta, forte senso di appartenenza. Per Deiola, sardo di San Gavino Monreale, giocare per la squadra della sua Terra, tifata sin da quando era bambino, ha sempre rappresentato un qualcosa di speciale.

Un viaggio iniziato nell’agosto di sei anni fa quando il centrocampista, classe 1995, faceva il suo esordio in rossoblù, nel 5-0 di Coppa Italia contro l’Entella. Da allora sono state 71 le partite giocate con il Cagliari, 4 le reti: l’ultima realizzata proprio di recente, nel 3-1 di Coppa Italia contro il Pisa. In mezzo tante battaglie, corse, duelli: uno spirito guerriero trasmesso ai compagni tutte le volte che scende in campo, spinto dall’amore per questi colori, dalla voglia di portarli sempre più in alto.

Il Cagliari e Deiola ancora insieme: congratulazioni, Alessandro!