POST GARA 🎙️

23 ago 2021

Generosità, cuore, sacrificio, sponde preziose e un rigore procurato per arrivare al pareggio. Leonardo Pavoletti parla dopo Cagliari-Spezia analizzando con la consueta lucidità quanto visto all'Unipol Domus.

GARA OSTICA

"Sicuramente è stata una partita strana, non semplice: mi piace comunque guardare alle tante cose buone che abbiamo fatto, come per esempio non avere mai mollato, reagendo e creando tanto. Potevamo affondare davanti alle prime difficoltà e alla sfortuna, invece siamo rientrati e ci sono state chance anche per vincerla. Lo Spezia ha giocato bene, ha fatto la sua partita e non era semplice superarlo".

ATTACCO ROSSOBLÙ

"Con Joao Pedro c'è una bella intesa, ci piace giocare insieme, stare vicini sfruttando i rispettivi movimenti. Abbiamo molte soluzioni, il mister ruota elementi e sistemi di gioco, sta a noi dare tutto per concretizzare le nostre qualità".

FATTORE TIFOSI

"La nostra gente è il motore per il nostro rendimento sul campo. I tifosi sono fondamentali, oggi lo hanno dimostrato dandoci una bella spinta. Non erano allo stadio da tanto, ci sono mancati enormemente e non vediamo l'ora di regalare a tutti una bella gioia da goderci insieme".