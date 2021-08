POST GARA 🎙️

23 ago 2021

+ -

Riparte da dove aveva concluso, continua come ormai ha abituato. Joao Pedro timbra la doppietta che vale il 2-2 in rimonta contro lo Spezia e analizza la sfida dell'Unipol Domus guardando al futuro e alle note liete della serata.

BICCHIERE MEZZO PIENO

"Abbiamo fatto una buona partita, cercando di imporre da subito intensità e qualità. Non siamo sempre stati fortunati ma alla fine bravi a rimetterla in piedi reagendo e meritando i due gol. Ci dispiace perché volevamo vincerla, abbiamo creato molto e sprecato: succede ma non dobbiamo abbatterci, è comunque un buon punto per iniziare questo nuovo, lungo cammino".

JOAO NON SI FERMA

"Segnare è sempre fantastico, la gioia però non è mai completa se non arriva la vittoria. Da parte mia sono felice per il contributo dato alla squadra, cerco sempre di fare il massimo e con i compagni mi trovo molto bene, al di là di quelle che possono essere le soluzioni tattiche scelte dal mister per il gruppo e per noi giocatori offensivi. Tutti dobbiamo portare il mattoncino che serve per fare sempre meglio".

FINALMENTE IL PUBBLICO

"Ci mancavano, oggi il fattore Unipol Domus si è fatto sentire, i tifosi sono stati importanti per darci la spinta verso la rimonta, peccato perché sarebbe stato bello iniziare vincendo e festeggiando tutti insieme. Ci prendiamo le cose buone che abbiamo fatto e continuiamo a lavorare perché c'è subito una nuova battaglia".