SALA STAMPA 🎙️

22 ago 2021

Vigilia del nuovo campionato per il Cagliari, che domani affronta lo Spezia all'Unipol Domus. Il tecnico Leonardo Semplici non vede l'ora di cominciare: “Ci apprestiamo ad affrontare una stagione importante, un campionato difficile ma bello da giocare. Tutti abbiamo il desiderio di fare cose buone e perché no, c'è anche un pizzico di voglia di rivincita, per riscattare l'anno passato”.

NANDEZ SI SCUSA, È TRA I CONVOCATI

“Nandez sarà tra i convocati: ci è stato un chiarimento con la Società e soprattutto con il Presidente, a cui ha fatto le sue scuse. Si è sempre allenato con noi, ha la condizione per poter venire utilizzato, vedremo se dall'inizio o a gara in corso”.

SPEZIA AVVERSARIO OSTICO

“Lo Spezia è una buona squadra, con un allenatore di valore che fa esprimere un gioco propositivo. Nell'ambiente c'è entusiasmo, il fatto di avere disputato pochi test pre-campionato può essere paradossalmente un vantaggio, andranno in campo senza troppe pressioni. Noi, dal canto nostro, dovremo esprimere una mentalità offensiva, con quella cattiveria agonistica che io e il mio staff stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi”.

MIGLIORARE IL GIOCO OFFENSIVO

“La gara di Coppa contro il Pisa è stato un buon test, ci ha fatto vedere alcune cose buone. Stiamo lavorando per perfezionare altre situazioni, ad esempio come sfruttare meglio il nostro potenziale d'attacco. Lo stesso Joao Pedro deve essere messo in condizione di esprimere meglio le sue doti”.

LA STESSA MENTALITÀ

“Valuteremo di partita in partita il tipo di gara che vogliamo fare. Dipenderà anche dall'avversario che affronteremo, ma indipendentemente dai giocatori che andranno in campo, quel che mi preme è che venga conservata la stessa mentalità. Poi spetterà a me capire quali cambiamenti effettuare nel corso della gara per mettere in difficoltà le avversarie e i ragazzi in condizione di esprimersi al meglio”.

IL RITORNO DEL PUBBLICO

“Il connubio tra squadra e tifosi è determinante per il raggiungimento del nostro obiettivo. Sta a noi, attraverso la qualità delle prestazioni e la dimostrazione di attaccamento alla maglia, farli diventare il nostro dodicesimo giocatore. Non ho dubbi che saremo all'altezza delle aspettative”.