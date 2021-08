Sviluppi offensivi

21 ago 2021

Meno due all’esordio in campionato: al Centro sportivo di Assemini il Cagliari continua gli allenamenti in vista della partita contro lo Spezia all’Unipol Domus (online i biglietti). La squadra è scesa in campo questa mattina.

Riscaldamento tecnico a torelli per iniziare la seduta; poi lavori dedicati alla forza. Nella parte centrale dell’allenamento i calciatori sono stati impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche, con sviluppi in fase offensiva; a chiudere una partita su campo ridotto giocata partendo da situazioni di palla inattiva. Si è allenato regolarmente con il gruppo Razvan Marin, ha continuato il personalizzato Charalampos Lykogiannis. Prime corse e lavori atletici per il neo acquisto rossoblù, Alberto Grassi.

Domenica è in programma una nuova sessione fissata al pomeriggio, mister Semplici presenterà la gara ai media alle ore 16.30.