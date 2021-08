Cagliari-Spezia, numeri e curiosità

22 ago 2021

Alla Unipol Domus è di nuovo Serie A TIM. Inizia il cammino dei rossoblù nel massimo campionato, dopo il debutto ufficiale nella stagione 2021-22 con i trentaduesimi di Coppa Italia superati grazie al 3-1 sul Pisa. Lunedì alle 18.30 arriva lo Spezia per la 1ª giornata.

I PRECEDENTI

La vittoria rossoblù alla prima giornata di Serie A manca dal 2013, quando l’Atalanta venne battuta in rimonta per 2-1. Lo Spezia ha nel Cagliari una delle tre squadre (con Torino e Sampdoria) contro le quali è imbattuto in Serie A, mentre i sardi hanno vinto solo una delle ultime otto sfide contro una formazione ligure in Serie A, grazie al 2-0 alla Sampdoria del novembre 2020. Sarà soltanto la terza volta nelle ultime 11 stagioni di Serie A che il Cagliari inizia tra le mura amiche.