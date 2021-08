Allenamento all’Unipol Domus

20 ago 2021

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari all’esordio stagionale in campionato: i rossoblù questa mattina si sono allenati all’Unipol Domus in vista dello Spezia, gara in programma lunedì 23 agosto alle 18.30 (biglietti in vendita online).

La seduta di oggi è iniziata con delle esercitazioni dedicate ad attivazione e mobilità. A seguire la squadra, agli ordini di mister Semplici, si è concentrata sulla tattica: serie di sviluppi sulla fase difensiva e, in chiusura, una partita giocata su campo ridotto. Allenamento personalizzato per Charalampos Lykogiannis e Razvan Marin: i due calciatori hanno lavorato per smaltire rispettivamente una contusione al polpaccio sinistro e un fastidio alla caviglia destra.

Il gruppo ritornerà in campo sabato, l’allenamento si terrà al mattino.