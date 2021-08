20 ago 2021

Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Luca Gagliano all’Avellino: il calciatore si trasferisce con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22.

Classe 2000, cresciuto nel vivaio rossoblù, Gagliano ha esordito in serie A in Lazio-Cagliari del 23 luglio 2020, per poi trovare il suo primo poche giornate dopo, nella vittoria casalinga ai danni della Juventus. La scorsa stagione ha giocato tra le fila dell’Olbia: con i bianchi 19 presenze e 1 rete. Per l’attaccante arriva ora una nuova formativa esperienza in Serie C per proseguire nel suo percorso di crescita.

Buona stagione, Luca!