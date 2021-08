Esercitazioni tecniche

19 ago 2021

Al Centro sportivo di Assemini il Cagliari prosegue la preparazione alla gara contro lo Spezia (al link le info sui biglietti): per i rossoblù di mister Semplici giornata dedicata al lavoro tecnico-tattico.

La seduta odierna è cominciata con un’attivazione a torelli. Focus sulla tattica: la squadra si è allenata per reparti provando movimenti e soluzioni in funzione del match. In chiusura partita a ranghi misti giocata su campo ridotto e lavoro atletico. Il programma della settimana continuerà con una sessione di allenamento fissata venerdì al mattino.