Cagliari-Spezia, online i biglietti

18 ago 2021

+ -

Proseguono le vendite dei tagliandi per Cagliari-Spezia, in programma lunedì 23 agosto alle 18.30, prima gara del campionato di Serie A 2021-22. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente online sul sito TicketOne da tutti i tifosi, anche con voucher. Curve a 25€; Distinti a partire dai 30€, Tribuna da 80€. Sono previste riduzioni, sempre attivata la promo per gli Under 12 (ingresso a 10€, fino ad esaurimento posti). Tutti dettagli nell’apposita sezione biglietteria.

Non sarà invece più possibile acquistare l’abbonamento per le prime 5 gare di campionato all’Unipol Domus: la promozione, dedicata agli abbonati della stagione 2019-20 con voucher, avviata domenica 15, si è conclusa dopo aver raggiunto il numero di posti a disposizione.