Seduta tattica

18 ago 2021

Nuova sessione di allenamento per i rossoblù che proseguono ad Asseminello la preparazione in vista della gara contro lo Spezia alla Unipol Domus (online i biglietti per assistere al match).

Tra palestra e campo: attivazione ed esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza hanno dato il via alla seduta di questa mattina. A seguire spazio alla tattica: agli ordini di mister Semplici, coadiuvato dal suo staff, la squadra è stata impegnata inizialmente in una serie di giochi di posizione e poi in partite a tema su campo ridotto.

Domani, giovedì 19 agosto, si replica con un nuovo allenamento fissato sempre al mattino.