Un abbonamento di 5 gare per gli abbonati con voucher

15 ago 2021

Un avvio di stagione da vivere tutti insieme allo stadio per sostenere da vicino la squadra: da domenica 15 agosto (ore 10) sarà possibile acquistare un abbonamento per le prime 5 gare di campionato all’Unipol Domus, vantaggio riservato esclusivamente agli abbonati dalla stagione 2019-20 in possesso di voucher. Si parte dalla partita con lo Spezia, in programma lunedì 23 agosto: poi Genoa, Empoli, Venezia e Sampdoria.

I vecchi abbonati con voucher potranno acquistare il nuovo abbonamento online sul sito di TicketOne. Prezzi a partire da 80€ (in media 16€ a gara) nelle Curve. Clicca qui per dettagli e tariffe.

Sempre da domenica mattina, ore 10, sarà possibile acquistare i biglietti per Cagliari-Spezia: la vendita sarà aperta esclusivamente a chi non possiede il voucher. Curve a 25€; Distinti a partire dai 30€, Tribuna da 80€. Previste riduzioni e una promo per gli Under 12 (ingresso a 10€, fino ad esaurimento posti). Vai alla sezione biglietteria per i dettagli.

Per informazioni relative all’accesso allo stadio e modalità di rilascio del “Green Pass”, clicca qui.