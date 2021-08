POST GARA 🎙️

14 ago 2021

"Siamo contenti, per la vittoria e per i segnali incoraggianti. Volevamo iniziare alla grande, ci siamo riusciti ma sappiamo che è davvero solo il principio della stagione. Ripartiamo forte, pensiamo in positivo, forti del gruppo affiatato e della volontà di migliorare insieme. La stagione scorsa si è chiusa al top dopo una serie di difficoltà, la forza di questa squadra è il collettivo e abbiamo la ferma intenzione di proseguire sull'esaltante scia dell'ultima annata".

UNA GIOIA ENORME

"Il gol è sempre una grande gioia, mi fa piacere dare il mio contributo a metà campo e quando arriva la rete è qualcosa di magico. La dedica è per mia moglie e le mie figlie, mi danno grande forza e voglio condividere con loro questa soddisfazione".