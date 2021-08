SALA STAMPA 🎙️

14 ago 2021

Qualificazione in Coppa ottenuta senza particolari patemi e al termine di una prestazione positiva, soprattutto nel primo tempo: buona la prima ufficiale della nuova stagione per il Cagliari di Leonardo Semplici. Il commento del tecnico a fine gara: “Faceva molto caldo, ma era la prima davanti al nostro pubblico che abbiamo finalmente ritrovato, ci tenevamo a far bene e ottenere il risultato abbinato ad una prova positiva. I ragazzi hanno fatto buone cose, l’approccio è stato convincente, nel secondo tempo siamo un po' calati ma era anche normale. Tutto sommato sono soddisfatto, dobbiamo migliorare in alcune cose, in primis sulla mentalità che voglio trasmettere ai giocatori. Alcuni ragazzi sono arrivati dopo, altri hanno avuto dei problemini durante la preparazione, ma la squadra è in crescita e mancano ancora nove giorni all’inizio del campionato”.

IL MODULO INIZIALE

“Cerco di mettere in campo i giocatori che ho a disposizione e di sfruttare le loro caratteristiche al meglio. Durante la preparazione abbiamo fatto delle prove, mi concentravo sulla prestazione e non sul risultato. Oggi ci siamo schierati col 3-5-2, ma possiamo giocare anche con sistemi di gioco diversi”.

CONDIZIONE FISICA IN CRESCITA

“La tenuta atletica è a buon punto, chiaro che bisogna migliorare ma anche oggi abbiamo giocato con una temperatura molto elevata, non è stato facile tenere i ritmi del primo tempo. Con cinque cambi a disposizione cercheremo di sopperire anche a questo aspetto”.

ESTERNI SPRINT

“Dalbert e Zappa stanno crescendo, soprattutto si stanno applicando e pian piano stanno capendo quel che voglio da loro. Anche chi è entrato in corso d’opera ha fatto bene. Posso contare su 22 titolari, valuteremo poi chi sarà più in forma, partita dopo partita”.