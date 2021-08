14 ago 2021

+ -

Al termine della rifinitura mister Leonardo Semplici ha diramato i convocati per la gara contro il Pisa alla Unipol Domus, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia: fischio d’inizio alle ore 21, biglietti in vendita online sul sito TicketOne.

LA LISTA

Portieri: Simone Aresti, Alessio Cragno, Boris Radunović;

Difensori: Giorgio Altare, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Dalbert, Diego Godin, Charalampos Lykogiannis, Adam Obert, Sebastian Walukiewicz, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Roberto Biancu, Alessandro Deiola, Razvan Marin, Christian Oliva, Kevin Strootman;

Attaccanti: Alberto Cerri, Damir Ceter, João Pedro, Leonardo Pavoletti, Gaston Pereiro, Giovanni Simeone.