SALA STAMPA 🎙️

13 ago 2021

Dopo la serie canonica di amichevoli, domani si inizia a fare sul serio. Il Cagliari affronta il Pisa all’Unipol Domus nella gara secca per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il mister Leonardo Semplici ha presentato ai media la partita in conferenza stampa: “Scenderà in campo la squadra che darà le migliori garanzie per passare il turno. Siamo pronti a partire nel migliore dei modi, determinati. Godin sarà convocato, anche se la condizione non può essere ancora quella ottimale; Nandez no, la Società lo ha fermato per motivi disciplinari”.

IL MODULO DA ADOTTARE

“In precampionato abbiamo provato diverse soluzioni, sia col trequartista che con i due alle spalle di un attaccante e i quattro centrocampisti. Valuteremo quali saranno le condizioni per mettere ciascuno nei propri ruoli e fare rendere la squadra nel modo migliore”.

FIDUCIA PER IL FUTURO

“Abbiamo ricevuto buone indicazioni sia sotto l’aspetto dell’identità che della qualità dalle amichevoli giocate contro avversari di valore, più avanti di noi nella preparazione. Chiaramente dobbiamo migliorare però sia io che i ragazzi siamo convinti di disputare un buon campionato. Stiamo lavorando bene, l’applicazione dei giocatori su quel che sto chiedendo è totale, sono fiducioso per il nostro futuro”.

UNA MENTALITÀ DIVERSA

“Voglio vedere una mentalità diversa rispetto all’anno passato, sta a me e al mio staff cercare di trasmetterla a questa squadra per raggiungere i risultati che tutti, noi stessi, società e tifosi, ci aspettiamo”.