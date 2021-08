La maglia Home 2021-22

13 ago 2021

+ -

Eccola la tanto attesa maglia Home per la stagione 2021-22. “Back to basics”, il rosso e il blu: nel solco della tradizione, non mancano le novità a renderla unica. La divisa da gioco ufficiale verrà indossata per la prima volta dalla squadra in occasione della gara di Coppa Italia di sabato 14 agosto.

Sul fronte due grandi bande verticali: la prima è tutta rossa; nell’altra – arricchita nella sua parte superiore da una fantasia a forme esagonali – il rosso sfuma nel blu che diventa progressivamente il colore dominante. Il colore principale delle maniche è invertito rispetto a quello della banda: blu la manica di destra, accompagnata da un bordo rosso; rossa con bordo blu quella di sinistra. Il retro è completamente blu, così come le tre “stripes” adidas sulle spalle e il colletto.

Vestibilità regolare, la divisa è realizzata in tessuto intrecciato (interlock), traspirante e leggero, con tecnologia anti-umidità AEROREADY che contraddistingue tutti i kit della stagione 2021-22.

Testimonial per il lancio della prima maglia è la violinista Anna Tifu: artista di fama internazionale, cagliaritana, con la sua musica porta in alto il nome della Sardegna nel mondo.