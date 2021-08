Verso Cagliari-Pisa

12 ago 2021

A due giorni dal primo impegno ufficiale della stagione, i rossoblù di Leonardo Semplici sono scesi in campo per una nuova seduta di allenamento. Squadra al lavoro per preparare la gara di sabato sera (ore 21): all’Unipol Domus il Cagliari affronta il Pisa, partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia (in vendita i biglietti).

Dopo l’attivazione, la sessione odierna è proseguita con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Quindi focus su palle inattive a favore; a concludere partitella a tema con sviluppi offensivi.

Domani, venerdì, mister Semplici presenterà la gara ai media (ore 16.30); la squadra si allenerà al pomeriggio.