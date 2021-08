Lella all’Olbia

12 ago 2021

+ -

Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’Olbia di Nunzio Lella in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Contestualmente il calciatore ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024.

Classe 2000, centrocampista abile sia in fase di interdizione che in quella offensiva, Lella è arrivato dal Bari nell’estate 2018. Dopo un campionato da protagonista nella Primavera del Cagliari, si è trasferito in prestito all’Olbia: in Serie C con i bianchi di Gallura ha sinora totalizzato 61 gare e 3 reti.

Buona stagione, Nunzio!