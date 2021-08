Coppa Italia, inizia la vendita libera

10 ago 2021

Al via la vendita libera per i biglietti di Cagliari-Pisa, gara in programma alla Unipol Domus sabato 14 agosto alle ore 21. Dopo la prelazione dedicata agli abbonati della stagione 2019-20 in possesso di voucher, da mercoledì 11 agosto (ore 9) tutti i tifosi potranno acquistare il proprio tagliando - esclusivamente online - per assistere all’incontro: si gioca in gara unica, in palio l’accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

La capienza dello stadio sarà ridotta al 50% per via delle limitazioni Covid. A disposizione tutti i settori della Unipol Domus: Curve a 10€; Distinti 15€; Main Stand 20€. Settore ospiti, senza vincolo di fidelity card, 15€. I biglietti potranno essere acquistati sul sito di TicketOne.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSO ALLO STADIO