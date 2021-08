Forza e partitelle

10 ago 2021

Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini: lavori atletici e partite nel menù della sessione odierna, alla quale ha assistito da bordocampo il presidente Tommaso Giulini.

Dopo un’attivazione in palestra, la squadra è stata divisa in due gruppi. Agli ordini di mister Semplici e del suo staff, i calciatori hanno prima svolto delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza, poi delle partitelle contro la Primavera giocate undici contro undici. Domani i rossoblù si alleneranno ancora al mattino: una nuova tappa di avvicinamento alla gara contro il Pisa di Coppa Italia (biglietti in vendita su Ticket One).