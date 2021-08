POST GARA 🎙️

07 ago 2021

Leonardo Semplici analizza l'ultimo test estivo prima del debutto ufficiale nella stagione 2021-22 guardando a tutti gli elementi che la partita contro il Maiorca ha fornito. La visione del mister è ampia e va al di là del risultato, proiettata così ai prossimi impegni e ad un'ultima settimana di lavoro dove affinare condizione, intese e schemi.

SEGNALI INCORAGGIANTI

"Abbiamo ricevuto buone indicazioni, si vede che stiamo crescendo a livello fisico e anche l'intesa tra i ragazzi e i reparti migliora. La squadra mi ha soddisfatto, è chiaro che c'è bisogno di lavorare in vista del primo appuntamento ufficiale in Coppa Italia e del debutto in Serie A, ma stiamo procedendo insieme secondo quelli che sono i programmi e i concetti sui quali ci soffermiamo dal primo giorno di preparazione. Questa di Maiorca era una trasferta significativa per il livello dell'avversario e la caratura dell'impegno, torniamo a casa con un buon bagaglio di appunti da approfondire nel nostro lavoro quotidiano. I ragazzi stanno recependo ciò che voglio, c'è sempre maggiore feeling e stiamo crescendo sotto il profilo atletico che è ovviamente molto importante".

FINALMENTE I TIFOSI

"Anche oggi abbiamo avuto modo di riassaporare un po' di normalità relativamente alla presente della gente sugli spalti. Non vediamo l'ora, da sabato prossimo, di riavere accanto a noi un buon numero di nostri tifosi nella nostra casa, all'Unipol Domus, con i quali vivremo questa nuova stagione. Ci sono mancati, li stiamo ritrovando anche fisicamente in queste settimane, sarà bello e starà a noi onorare la loro presenza cercando di fare sempre meglio e dare il massimo in ogni frangente".