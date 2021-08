Maiorca-Cagliari 1-0

07 ago 2021

Sconfitta per il Cagliari contro l'RCD Mallorca, nella sfida per il trofeo “Ciutat de Palma”, ultimo test prima del debutto in Coppa Italia di sabato prossimo. I maiorchini si impongono 1-0, con una rete di Dani Rodriguez al 42'.

Cagliari ancora in rodaggio, ma protagonista di buoni spunti, soprattutto nella ripresa, segno di una condizione in crescita, contro una squadra neo promossa nella Liga e vogliosa di fare bella figura davanti al proprio pubblico. Partita vera, con contatti risoluti e toni sin troppo accesi in alcuni momenti. Una prestazione tutto sommato incoraggiante, in vista della gara di Coppa sabato contro il Pisa, all'Unipol Domus.

Gran caldo al Visit Mallorca Estadi, circa 30 gradi di caldo umido. Sugli spalti accesso consentito a un massimo di 5.000 spettatori, che sono stati estratti tra i soci del club maiorchino.

Leonardo Semplici sceglie inizialmente Cragno in porta, difesa a tre con Walukiewicz, Ceppitelli e Carboni, centrocampo con Zappa, Strootman, Marin e Dalbert, in attacco Pavoletti sostenuto da Joao Pedro e Pereiro.

IL PRIMO TEMPO

Prime fasi equilibrate, il Mairoca tiene maggiormente il possesso palla ma senza incidere; il Cagliari resta un po' sulle sue per rispondere con azioni articolate di alleggerimento. Cragno, in collaborazione con Carboni, manda in angolo su uscita bassa per frenare una incursione di Mboula. Molto attivo, quest'ultimo, calcia alto al volo da buona posizione. Dopo un colpo di testa di De Galarreta, sul fondo, Marin ci prova di tacco, rimpallato da un difensore. Al 20' entra in scena Alessio Cragno, bravo a chiudere lo specchio su Mboula che si era intrufolato in piena area, riprende Galvez, destro all'altezza dell'area piccola, alto.

LA RIPRESA

Ancora Cragno sventa una penetrazione di Rodriguez e su una conclusione tesa di Galvez, che aveva cercato il primo palo. Il Cagliari si fa vivo al 27': Joao Pedro dal settore di destra mette al centro un pallone calciato in porta da Dalbert, la traiettoria deviata da un difensore, è neutralizzata in qualche modo da Reina. Al 40' il Maiorca passa: azione insistita del Maiorca, cross di Mboula, Cragno esce e smanaccia, ma la sfera finisce proprio sul piede di Dani Rodriguez che mette dentro. Subito un cambio per il Cagliari: tra i pali Radunovic sostituisce Cragno, mentre nel Maiorca Olivan rileva Jaime Costa.

Rossoblù più intensi e incisivi, con Joao Pedro in cattedra. Il capitano al 51' si fa trovare pronto all'appuntamento in piena area, il tiro è parato da Reina. Un minuto dopo, ancora Joao parte palla al piede dalla sua trequarti, un coast to coast entusiasmante chiuso con un assist leggermente troppo lungo per Dalbert e Pavoletti che l'avevano seguito, raccoglie Pavo ma il suo cross è ribattuto.

Al 55' Carboni dal limite dell'area tira in porta col piede sbagliato, il destro, ne esce una traiettoria insidiosa, respinta da Reina col piede. Al 72' Semplici opera quattro cambi: dentro Simeone, Lykogiannis, Altare e Deiola rispettivamente per Pavoletti, Dalbert, Altare e Pereiro. Cagliari vicinissimo al pari al 76', quando un cross di Zappa dalla destra taglia tutta l'area di rigore senza trovare un piede amico pronto alla deviazione in gol. C'è lavoro anche per Radunovic, chiamato in causa da un tiro di Abdòn da ottima posizione.

Entrano Tripaldelli, Ceter e Oliva, fuori Carboni, Zappa e Strootman.

Proprio Tripaldelli si rende protagonista di una buona discesa sulla sinistra, cross basso, Ceter è anticipato all'ultimo. Buon forcing finale del Cagliari, che attacca a testa bassa. Il Mallorca si chiude bene a protezione della propria porta. I 4 minuti di recupero scorrono senza altri palpiti.

Terminate le amichevoli, ora iniziano gli impegni veri per il Cagliari: sabato all'Unipol Domus c'è il Pisa per i trentaduesimi di Coppa Italia.



IL TABELLINO

MAIORCA: Reina; Maffeo, Russo, Valjent (77' Sedlar9, Jaime Costa (46' Olivan); Baba, Salva Sevilla (59' Lago Jinior); Mboula, De Galarreta (77' Febas); Dani Rodriguez; Galvez (59' Abdòn) – A disposizione Sastre, Raillo, Leo Roman, Gaya, Pere Joan, Llabres, Mollejo - All.: Luis Garcìa.

CAGLIARI: Cragno (46' Radunovic), Walukiewicz, Ceppitelli (72' Altare), Carboni (85' Tripaldelli), Zappa (85' Ceter), Strootman (85' Oliva), Marin, Dalbert (72' Lykogiannis), Joao Pedro, Pereiro (72' Deiola), Pavoletti (72' Simeone) – A disposizione Aresti, Godin, Cerri, Obert, Cavuoti, Biancu - All.. Semplici.

ARBITRO: Cordero Vega.

ASSISTENTI: Villate Martinez e Parfenof.

RETE: 40' Dani Rodriguez.