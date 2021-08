Una maglia celeste, omaggio all’Uruguay

07 ago 2021

Così distanti, così vicini. Due popoli accumunati dal sole, dal mare, dalla passione per il calcio; due realtà separate migliaia di chilometri, ma unite da un rapporto speciale, quello che tradizionalmente lega il Cagliari all’Uruguay. Cuore, fantasia, garra: sono ben ventidue i calciatori uruguaiani ad aver già indossato la maglia del Club nel corso della sua storia ultracentenaria. Da qui l’omaggio pensato dal Cagliari e da adidas: la terza maglia per la stagione 2021-22 sarà celeste, come quella della Nazionale uruguaiana.

Testimonial del lancio è Marco Francescoli: figlio di Enzo “El Principe”, nato proprio a Cagliari, si divide tra la Sardegna e l’Uruguay. Un cittadino del mondo che porta sempre con sé il legame tra le due terre che lo hanno cresciuto.

La maglia gara Third 2021/22 è leggera, dotata di pannelli in mesh sulle maniche e sui lati che assicurano freschezza e ventilazione dall'inizio alla fine della partita. Lavorazione del tessuto intrecciato (interlock), collo a V a coste, orlo sagomato, anche i bordi della maglia sono a coste. La vestibilità è regular fit in tessuto morbido e traspirante, con la tecnologia anti-umidità AEROREADY.

La maglia verrà indossata per la prima volta questa sera per l’amichevole di Palma contro il Maiorca.

BIRRA ICHNUSA, NUOVO BACK JERSEY SPONSOR

L’amichevole in Spagna darà anche l’occasione per presentare ufficialmente il rinnovo della partnership che legherà il Cagliari Calcio e Birra Ichnusa per le prossime tre stagioni sportive. Identità, tradizione, orgoglio: valori e ambizioni comuni, un legame naturale ad unire la squadra di tutta l’Isola alla birra sarda per eccellenza. Sulla maglia dalla stagione 2016-17, Birra Ichnusa accompagnerà così il Cagliari sino al 2024. Da quest’anno sarà il nuovo “back jersey sponsor” e comparirà sul retro di tutte le maglie da gioco ufficiali.