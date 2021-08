Focus tattico in vista del Maiorca

06 ago 2021

+ -

Seduta pomeridiana per il Cagliari che al Centro sportivo di Assemini prosegue la preparazione pre-campionato. Domani sera (sabato 7 agosto) è in programma l'ultimo test amichevole: i rossoblù saranno in campo allo stadio “Son Moix” per il trofeo “Ciutat de Palma” contro i padroni di casa dell’RCD Mallorca, squadra che milita nella Liga spagnola. La gara verrà trasmessa in diretta streaming sui canali web e social del Club a partire dalle ore 20.30.

Agli ordini di Leonardo Semplici il gruppo ha iniziato l’allenamento con un’attivazione atletica, accompagnata da un focus tattico sulla fase difensiva e poi da una partitella giocata su campo ridotto. Non ha partecipato alla sessione di lavoro odierna Fabrizio Caligara (tonsillite). Lavori atletici personalizzati per Diego Farias e Nahitan Nandez. Al termine della seduta il mister ha diramato la lista dei 26 rossoblù convocati per la trasferta di domani:

Portieri: Simone Aresti; Boris Radunović, Alessio Cragno.

Difensori: Giorgio Altare, Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Dalbert; Diego Godin; Charalampos Lykogiannis; Adam Obert; Alessandro Tripaldelli, Sebastian Walukiewicz; Gabriele Zappa.

Centrocampisti: Roberto Biancu; Nicolò Cavuoti; Alessandro Deiola; Razvan Marin; Nahitan Nandez; Christian Oliva; Kevin Strootman.

Attaccanti: Alberto Cerri; Damir Ceter; Joao Pedro; Leonardo Pavoletti; Gaston Pereiro; Giovanni Simeone.

La squadra stasera resterà in ritiro ad Asseminello e domani mattina partirà dall’aeroporto Cagliari-Elmas con un volo charter per Palma. Alle 20.30 la sfida contro il Maiorca.